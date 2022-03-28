Картина Бенксі зібрала на аукціоні для «Охматдиту» $106 тисяч

На інтернет-аукціоні MyArtBroker на потреби найбільшої дитячої лікарні в Україні «Охматдит» зібрали $106 тисяч. Таку суму заплатили за картину британського вуличного художника Бенксі, яка називається CND Soldiers.

Як пише ВВС, картину 2005 року на продаж виставив анонімний донор. Стартова ціна лота була трохи більшою за $26 тисяч. Представниця аукціону Шарлотта Стюарт розповіла, що всі зібрані гроші передадуть «Охматдиту» у Київ і MyArtBroker не стягуватиме комісію.

«Охматдит» наразі лікує не тільки дітей, а й поранених від російських ракетних обстрілів.