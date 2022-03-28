Голова розвідки України: У нас є джерела в кремлі, зокрема в адміністрації путіна

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів журналістам видання Coffee or Die, що Україна за допомогою агентурної розвідки, включаючи джерела в кремлі, отримує велику кількість інформації про наміри росії.

Головні тези з інтервʼю Буданова:

Одним із прикладів такої діяльності є нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами.

Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці. Окрім інформації про російських військових, Україна змогла дуже добре побачити обіг російських грошей. Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері росії та відстежуємо всі інновації озброєння.

Всього через два дні після вторгнення в росії зрозуміли, що все йде не так добре, як вони сподівалися. Тому російське керівництво склало плани дій на наступні 30 та 60 діб (так звані Д 30 та Д 60). Ми пережили перший період (Д 30), і росіяни зазнали невдач. Оскільки ми розуміємо, що росія робить, ми віримо, що Д 60 також буде невдалим.

Росіяни працюють дуже примітивно. Ми бачимо, що так звана друга армія світу не така потужна, якою всі бачили її до початку війни. Незважаючи на значну перевагу в озброєнні та у повітрі, вони зазнають значних втрат. Їхній моральний дух впав дуже низько. Військове керівництво росії бачить свої втрати та кидає в бій нові сили. У російських командирів не вистачає часу на планування операції, тому вони кидають своїх людей на знищення, а ми їх знищуємо.

Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація. Нам не потрібні застарілі літаки четвертого покоління. У нашого ворога — більша частина бойової авіації четвертого покоління плюс. Наші пілоти, використовуючи застарілі літаки, знищують більш сучасну авіацію ворога та здатні опанувати літаки п’ятого покоління. Я не маю сумнівів у майстерності українських льотчиків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла, що олігархи росії потерпають від санкцій та хочуть зупинити путіна.