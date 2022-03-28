Кабмін скасував карантинні зони в Україні на період воєнного стану

На період воєнного стану карантинні зони в Україні не діятимуть. Відповідні зміни вніс Кабінет міністрів України

Крім цього, під час воєнного стану не діятимуть накази про відсторонення невакцинованих працівників.

Також уряд рекомендував населенню та компаніям дотримуватися карантинних правил, носити маски, вакцинуватися за можливості, а лікарням доручили бути готовими до можливих спалахів коронавірусу.

18 березня 2022 року українська фармацевтична компанія «Дарниця» виграла конкурс та підписала угоду щодо виробництва ліків від коронавірусу за ліцензією Pfizer.