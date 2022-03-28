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Міністр економіки розповіла про економічні втрати України внаслідок війни

Автор:
Анна Холоднова
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Наразі втрати України внаслідок війни вже сягнули $564,9 мільярда.

Про це повідомляє міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, структура руйнувань виглядає наступним чином:

  • $119 мільярдів — втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тисяч кілометрів доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти);
  • $112 мільярдів — втрати ВВП у 2022 році;
  • $90,5 мільярда — втрати цивільного населення (10 мільйонів квадратних метрів житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення 5 мільйонів людей);
  • $80 мільярдів — втрати підприємств та організацій;
  • $54 мільярди — втрати прямих інвестицій в українську економіку;
  • $48 мільярдів — втрати державного бюджету.