МЗС України рекомендує українцям, які стали жертвами примусового вивезення росіянами, звертатися до посольств. Список

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які стали жертвами примусового вивезення росіянами з окупованих територій, повідомити свої дані найближчому українському посольству в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду.

Ось список контактів:

Зазначені дипустанови нададуть необхідні консультації та допомогу для повернення в Україну.