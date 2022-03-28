Гуманітарних коридорів 28 березня не буде — ворог готує провокації

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що сьогодні, 28 березня, гуманітарних коридорів для евакуації людей не буде.

Про це вона написала у своєму Тelegram.

«Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо», — повідомила вона.

За годину до цього омбудсмен Людмила Денісова повідомляла про відкриття на сьогодні 7 гуманітарних коридорів — з Маріуполя, Бердянська, Шостки, Конотопу, селища Велика Писарівка, селища Краснопілля і міста Ямпіль.