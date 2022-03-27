Володимир Зеленський назвав дикістю те, що росія не хоче забирати трупи своїх солдатів.

Про це він розповів в інтерв’ю російським журналістам («Медуза», «Дождь», «Коммерсант»).

«Ми хочемо їх передати, хочемо віддати. Ми не хочемо тримати трупи, ви ж це чудово розумієте. Ми хочемо, щоб їх вивезли. Вони спершу відмовлялися, потім ще щось. Потім якісь мішки нам пропонували. Слухайте, ну це все виглядає, ну… Я навіть не знаю… Знаєте, у нас у всіх, напевно, щось у житті було, коли помирали люди, навіть не близькі люди, не рідні… Слухайте, навіть коли собака чи кішка вмирає, так не роблять. Це загалом як… Це пакети для сміття. Я не розумію, чесно, що люди думають. А особливо, що думають батьки цих дітей. Я не розумію. Я б просто... Я підпалив би все, що міг би. От у мене б жив якийсь депутат поруч… І я вам говорю абсолютно відверто. Я у принципі такою людиною був і до президентства. У нас люди б набили морду такому голові району — якщо б привезли в мішку щось чи не хотіли забирати. Або приховали».