Зеленський назвав прийнятний компроміс для завершення війни, розповів про нейтралітет і «біолабораторії»

Президент Володимир Зеленський назвав компроміс, який був би прийнятний для нього для завершення війни, — це виведення всіх російських військ і звільнення територій до стану 24 лютого.

Про це він розповів в інтерв’ю російським журналістам («Медуза», «Дождь», «Коммерсант»).

«Я розумію, що змусити росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до Третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу. Дивіться, мені не 70 років — ви зрозумієте, про що я. Мені не 70 років, у мене точно є час. Але я тут ненадовго, і після мене прийде гідна людина. Я хочу закінчити цю війну, не хочу, щоб у нас були сотні тисяч загиблих. Я цього не хочу. І тому силового нападу я не розглядав — ані на Донбас, ані на Крим. Бо глибоко розумію, скільки тисяч людей наших би загинули. І якою була б ціна цих територій, нехай навіть відвойованих», — наголосив Зеленський.

Питання про нейтралітет і безʼядерний статус Україна готова розглядати.

«Ми готові на нього йти. Цей пункт — пункт гарантій безпеки для України. Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозну угоду, яка буде підписана... Вона обовʼязково має бути ратифікована парламентами країн-гарантів. І обовʼязково має бути референдум в Україні», — сказав президент.

Щодо «біолабораторій», про які розповідає міноборони рф і російська пропаганда, Зеленский назвав ці твердження анекдотом.