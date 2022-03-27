Зеленський: росія почала війну проти України, бо не приймає нас як самостійну державу

Президент України Володимир Зеленський назвав основною причиною вторгнення військ росії втрату впливу кремля на нашу країну і неприйняття України, як самостійної держави.

Про це він розповів в інтерв’ю російським журналістам («Медуза», «Дождь», «Коммерсант»).

«На жаль, [у кремлі] не вбачають самостійності України. Це взагалі трагедія наших із вами… Я не знаю, чи можна говорити з вами. І насамперед, це народи, а потім вже правителі. Сталася ця трагедія — несприйняття нас як самостійної держави. Сприйняття нас не як самостійної держави, а як якогось продукту, як частини якогось великого організму, на чолі якого бачить себе чинний президент росії», — заявив Зеленський.

Він акцентував на тому, що рф з моменту його президентства активно розхитувала ситуацію в країні через підконтрольні політичні сили і плекала надії на те, що російські війська зайдуть в Україну парадом.

«Але й у планах усередині нашої країни, у тих політичних груп, про які я вам сказав, і у планах зовнішніх груп саме з російської федерації була ескалація. Я не знаю, що там нагору в росії доповідали, але, напевно, сказали, що ми на вас [росію] чекаємо — з квітами та з посмішками. Що ситуація дуже погана, чинного президента не підтримують, чинну [правлячу] партію не підтримують», — пояснив президент.