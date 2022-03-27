The Insider: росія за одну добу запустила рекордну кількість ракет по Україні — більшість збили

В субботу, 26 березня, росія випустила одномоментно рекордну кількість ракет по території України.

Про це пише The Insider на основі даних своїх джерел.

52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 з території білорусі. Загальна вартість цих ракет перевищує $340 млн, а з урахуванням логістики — до $500 млн (вартість залпів з кораблів).

Протиповітряна оборона України також встановила рекорд цього дня. Із щонайменше 70 випущених рф ракет долетіли лише вісім — інші знищені в небі.

Частина цих ракет впала у Львові. Журналісти стверджують, що рф вела обстріл і по тій території, що в безпосередній близькості від кордону Польщі. Того дня у Варшаві із візитом перебував президент США Джо Байден.