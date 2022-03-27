Головне управління розвідки Міноборони: путін може спробувати нав’язати Україні «корейський» сценарій

Невдачі росії змусили її змінити оперативні напрямки — це південь і схід. путін спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами — фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї.

Про це повідомляє бригадний генерал розвідки Міноборони Кирило Буданов.

«Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнюють реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити», — сказав Буданов.