У Києві 28 березня закінчується опалювальний сезон

У Києві з понеділка, 28 березня, завершується опалювальний період житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє Київська міська рада.

У закладах охорони здоровʼя, культури, фізкультури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також у соціально-медичних установах відключення проводиться за письмовими заявками їх керівників.

Попри воєнні умови усі комунальні послуги у столиці надаються. Цілодобово працюють аварійні бригади (150 одиниць техніки та 400 працівників «Київтеплоенерго» та «Київводоканалу»). Крім того, у столиці працює 90 сміттєвозів, які також забирають сміття, яке утворюється внаслідок обстрілів.