На 27 березня погоджено два гуманітарні коридори — з міст Рубіжне і Маріуполь

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні, 27 березня, погоджено два гуманітарні коридори — для Донецької та Луганської областей.

Перший коридор — з Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті. Далі буде евакуація автобусами із Бердянська до Запоріжжя. Місце збору — Мелітопольське шосе, 27, біля міського спорткомплексу (там ще можна буде безкоштовно дозаправитися). Туди вже виїхали автобуси із Запоріжжя. Їх прибуття залежить від того, наскільки швидко пройдуть блокпости окупантів.

Другий коридор — з міста Рубіжне до міста Бахмут. Евакуація буде проходити по вулицях Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Словянська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.

Тако буде спроба дістати людей зі сховища під руїнами хлібзаводу і зі сховища школи № 5.