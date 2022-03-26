Від початку війни рф проти України загинули 12 журналістів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за місяць війни в Україні загинули вже 12 журналістів, ще 10 отримали поранення. Загалом було зафіксовано 148 злочинів, вчинених окупантами проти працівників ЗМІ.

Правоохоронці розслідують щонайменше 56 злочинів проти представників ЗМІ, із яких 15 по відношенню до іноземних журналістів і фотографів. Серед постраждалих є громадяни Британії, США, Данії, Чехії, але найбільше — українців (46 людей).

«Облік злочинів проти журналістів ми ведемо в координації з Інститутом масової інформації. За їхнім моніторингом, проти журналістів та медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій», — повідомила Венедіктова.