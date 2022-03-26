У Нагірному Карабаху посилили воєнний стан. Війська Вірменії та Азербайджану ведуть бої

Влада Нагірного Карабаху (НК) посилила воєнний стан (оголошений 27 вересня 2020 року) — тепер у невизнаному вірменському утворенні обмежили права і свободи людей на тлі поновлення боїв у регіоні.

Про це повідомляє «Радио Азатутюн».

Вірменія і влада НК звинувачують Азербайджан у військовому наступі в Карабаху і просить допомоги в «миротворців» рф, яких, за даними української розвідки, вивели з регіону та відправили воювати в Україну.

Вказується, що Збройні сили Азербайджану після вторгнення в село Парух сьогодні продовжили просування у зоні відповідальності російських сил на різних напрямках висоти Караглух.

Міноборони Азербайджану заявляє, що такі заяви про окупацію — вірменська пропаганда. У відомстві стверджують, що вірмени на вказаних ділянка спробували провести диверсії проти військових. При цьому Азербайджан офіційно поінформовав керівництво російського «миротворчого» контингенту та спільного російсько-турецького моніторингового центру.

У міноборони росії звинувачують Азербайджан у порушеннях, передає РИА Новости. Там кажуть, ЗС Азербайджану зайшли в зону відповідальності російського «миротворчого» контингенту та виставили свій наглядовий пункт. Крім того, росіяни кажуть, що з 24 по 25 березня ЗС Азербайджану завдали 4 удари БПЛА Bayraktar-TB2 по підрозділах Нагірного Карабаху в районі населеного пункту Парух. Військові рф нібито намагаються врегулювати конфлікт.