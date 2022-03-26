Україна і США започаткували безпековий діалог у форматі «2 + 2». Голова МЗС України розповів деталі зустрічі з Байденом

Президент США Джо Байден у Варшаві зустрівся із міністрами закордонних справ та оборони України Дмитром Кулебою й Олексієм Резніковим. На цій зустрічі Україна та США започаткували безпековий діалог у форматі «2 + 2» на рівні керівників зовнішньополітичного й оборонного відомств.

Сторони обговорили поточні питання війни з росією та співпрацю в політичних і оборонних напрямах.

Голова МЗС України Кулеба розповів, що Байден сказав дві речі: «Те, що відбувається в Україні, змінить ХХІ століття. У нього є чітке розуміння цього — це не війна рф проти україни, це війна тиранії проти усього світу. Друге — слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки — буде тільки посилення».

Сторони обговорили нові санкції — закриття американських та європейських портів для російських суден і вантажів і як «збадьорити» окремі європейські країни на санкції. Сторони домовились також, як і з якими країнами працювати, щоб вони не ставали лазівкою для обходу санкцій росією.

Що стосується зброї: «Була предметна розмова, прогрес і розвиток подій».

Білий дім опублікував протокол зустрічі, вказавши, що українські міністри проінформували США про військову, дипломатичну та гуманітарну ситуації в Україні. Байден проінформував міністрів про зусилля США щодо об'єднання всього світу на підтримку України та про значну військову і гуманітарну допомогу. Обговорено подальші дії та притягнення путіна до відповідальності.