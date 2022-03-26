Голова МінТОТ Ірина Верещук: На 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів у трьох областях

На сьогодні, 26 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя люди можуть виїхати на власному автотранспорті. Через блокування окупантами автобусів на блокпостах централізованої евакуації маріупольців сьогодні не буде.

Коридори у Київській області — з села Плесецьке до Фастова, з с. Северинівка до Білогородки, з м. Бородянка до м. Біла Церква, із сіл Червона Слобода, Рожів та Ситняки до м. Біла Церква.

Коридори у Луганській області — з міста Рубіжне, селища Нижнє, з міст Лисичанськ, Попасна, Сєвєродонецьк, Гірське до Бахмута. Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з міста Бахмут.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував адреси, за якими необхідно прибути, щоб евакуюватися.