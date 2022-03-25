Польща, Чехія і Словенія представили план порятунку України. Він включає 10 пунктів

Премʼєр-міністр Польщі Матуеш Моравецький опублікував статтю на сайті Politico, в якій виклав план допомоги Україні та припинення війни. Цей план Польща підготувала разом із Чехією та Словенією і він складається з 10 пунктів.

Моравецький підкреслив, що після початку війни ЄС запровадив вже чотири пакети санкцій, але цього мало. Тому три країни пропонують такі подальші кроки:

Відключити всі російські банки від SWIFT;

Запровадити єдину програму надання політичного притулку російським військовим, які відмовляються воювати та виконувати накази кремля;

Заблокувати всю російську пропаганду в ЄС;

Заборонити вхід російським кораблям в європейські порти;

Аналогічну заборону мають ввести і на автомобільний транспорт з та в росію;

Ввести санкції не лише проти російських олігархів, але і проти їхнього бізнесу;

Призупинити видачу європейських віз росіянам;

Ввести санкції проти всіх членів путінської партії «Єдина росія»;

Заборонити експорт в росію всіх технологій, які можуть бути використані у воєнних цілях;

Виключити росію з усіх міжнародних організацій.

Моравецький підкреслив, що якщо цей план не спрацює, то ЄС має бути готовий йти далі і вводити нові санкції.

«У Києві ми запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій. Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами», — заявив він.