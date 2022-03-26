Україна в ніч на 27 березня перейде на літній час

У ніч з 26 на 27 березня Україна перейде на літній час.
Як і зазвичай, в останню неділю березня українцям о 03:00 потрібно буде перевести стрілки своїх годинників на одну годину вперед — на 04:00. Надалі точний час у Києві можна перевірити за цим посиланням.
- Перехід на літній і зимовий час регламентують постановою Кабінету міністрів, ухваленою в 1996 році. Згідно з документом, до переходу на зимовий час у жовтні українці будуть жити в часовому поясі UTC +3. Людям доведеться вставати на годину раніше.
- В Україні у 2021 році вже хотіли відмовитися від практики переведення стрілок кожні пів року, проте Верховна Рада не підтримала законопроєкт.
- Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щорічно переводити час на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, час переводять не на всій території.