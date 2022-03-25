Reuters: До 60% російських ракет не досягають цілей в Україні

Американське агентство Reuters із посиланням на три джерела у Пентагоні пише, що росія у війні проти України страждає від неточності своїх ракет у понад 60% випадків.

Такий високий рівень відмов може включати і невдалі запуски, і те, що ракета не вибухала при ударі. Рівень відмов змінюється день у день, залежить від типу ракети, що запускається. Двоє із представників Пентагону сказали, що він сягнув 60%. Один із чиновників сказав, що розвідка показала, що відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60%, залежно від дня.

Представники Міністерства оборони США раніше повідомляли журналістам, що, за оцінкою Пентагону, з початку війни росія запустила понад 1 200 ракет усіх видів. Разом з тим американські чиновники досі не повідомили, скільки з них досягли своєї цілі, а скільки не змогли.