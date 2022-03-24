США ввели санкції проти 48 підприємств військово-промислового комплексу росії та золотого запасу кремля.

Про це повідомив Мінфін США.

Серед підприємств військово-промислового комплексу корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (КРТВ), яка виробляє керовані ракети Х-31 класу «повітря-земля», НУО «Високоточні комплекси», НВК «Техмаш», холдинг «Російські гелікоптери» разом із усіма його компаніями та група «Кронштадт».

Також накладено санкції на гендиректора найбільшого російського банку — Сбербанку — Германа Грефа та 328 членів нелегітимної Державної думи, які підтримали визнання незалежності окупованих росією територій Донецької і Луганської областей.

Окрім цього, Мінфін США опублікував розʼяснення, згідно з яким «будь-які операції із золотом, повʼязаним із Центральним банком рф, підпадають під дію чинних санкцій».