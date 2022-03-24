«Потрібні нові жорсткі санкції». МЗС України відреагувало на примусову депортацію росією мешканців Маріуполя

МЗС України відреагувало на примусову депортацію росією мешканців Маріуполя.

В особливій небезпеці опинилися 15 тисяч мешканців Лівобережного району Маріуполя, яких російські окупанти нині силоміць змушують виїхати на російську територію. Загарбники відбирають у людей паспорти та інші документи, що засвідчують особу.

За наявною інформацією, російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже майже 6 тисяч маріупольців, щоб використати їх як заручників для політичного тиску на Україну.

Паралельно збройні сили росії обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати з Маріуполя на неокуповану територію України. Російські війська продовжують утримувати гуманітарний конвой автобусів, який кілька днів тому прибув по маріупольців із Запоріжжя.

Такі дії росії є грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій. «Ми закликаємо світових лідерів, які сьогодні зібралися у Брюсселі на саміт НАТО, G7 і ЄС, вжити термінових заходів, щоб врятувати життя мешканців Маріуполя та інших українських міст, які опинилися в негуманній облозі російської армії. Міжнародна спільнота має ухвалити нові жорсткі санкції проти рф, щоб зупинити її смертоносну воєнну машину», — заявили в МЗС.