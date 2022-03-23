У США померла колишня держсекретар Мадлен Олбрайт

Колишня держсекретар США Мадлен Олбрайт померла у віці 84 років. Вона обіймала посаду глави Державного департаменту США у 1997—2001 роках та була першою жінкою на цій посаді.

Олбрайт була центральною фігурою в адміністрації президента Білла Клінтона — спершу була послом США в Організації Обʼєднаних Націй, а потім стала першим дипломатом країни.

Вона виступала за розширення НАТО, домагалася втручання Альянсу у військовий конфлікт на Балканах, щоб зупинити геноцид та етнічні чистки, прагнула зменшити поширення ядерної зброї та відстоювала права людини та демократію по всьому світу.