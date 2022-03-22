Зеленський: Долю компромісів з росією має визначити український народ на референдумі

Президент Володимир Зеленський заявив, що долю компромісів з росією має визначити український народ.

Про це він заявив у інтервʼю суспільним мовникам.

Зеленський вважає, що «Крим і Донбас будуть важкою історією для всіх». «Український народ на референдумі повинен дати згоду на ті чи інші формати компромісів із росією», — зазначив він. Попри це він додав, що Україна може домовлятись із росією, але не буде виконувати ультиматуми та поступатися незалежністю і територіями.

Президент також додав, що Україну не беруть до НАТО, бо бояться росії. «Нам треба заспокоїтись із цим, сказати: ок, давайте інші гарантії безпеки. Є країни — члени НАТО, які хочуть бути гарантами нашої безпеки, які, на жаль, не можуть нам дати 100-відсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те ж, що й якби ми були в Альянсі. Я вважаю, що це був би нормальний компроміс», — заявив президент.

Також Зеленський вважає, що у світі зараз зароджується справжнє народовладдя, і воно призведе до нових світових безпекових альянсів.