WSJ: путін змінив тактику — він націлився на південь і Донбасс

Президент росії володимир путін скоригував свою тактику против Україні на фоні високих втрат армії рф і затяжних боїв. Поки він відсунув Київ на задній план, зараз його головна мета отримати «сухопутний міст» між західною частиною росії та Кримським півостровом, а також розширити свій контроль над Донбасом.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських чиновників.

Не в змозі захопити Київ, путін хоче змусити український уряд визнати російські претензії на південні та східні території України. путін продовжуватиме військовий тиск. Очікується, що армія рф буде продовжувати обстріли українських міст (тижні, а може й місяці), щоб змусити Володимира Зеленського погодитися на вимоги росії, зокрема на нейтральний статус.

При цьому, від повного захоплення країни путін не відмовився. Зараз рф спробує утриматися на окупованих ділянках.