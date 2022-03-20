«Рейтинг»: Понад 90% опитаних вірять у перемогу України у війні проти росії

Соціологічна група «Рейтинг» провела нове дослідження. Так, віра у перемогу залишається на найвищому рівні: 93% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад росії. Впевненість у перемозі переважає в усіх регіонах країни.

Половина (47%) опитаних сподіваються, що Україна зможе перемогти у війні з росією вже у найближчі кілька тижнів. Чверть (23%) вважають, що війна триватиме кілька місяців. Тільки 12% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше. Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. 17% поки не змогли відповісти на це питання.

Крім цього, абсолютна більшість опитаних (82%) вважають загрозу розколу країни малоймовірною, ця впевненість суттєво зросла внаслідок згуртування населення під час війни.

На думку українців найбільш дружніми до України є сьогодні Польща, Литва, Велика Британія та США. Близько половини опитаних вважають дружніми Угорщину, Грузію та Німеччину, ще третина – нейтральними. Китай зараз для українців переважно нейтральна країна. Тоді як росія (98%) і Білорусь (84%) для українців – це ворожі країни.

Опитування проводили телефоном 18 березня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка — тисяча повнолітніх респондентів. Похибка не більше 3,1%.