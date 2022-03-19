КБ Луч: Посадовці «Укроборонпрому» викрали й катували директора оборонного підприємства задля інформації про озброєння

Конструкторське бюро «Луч» заявило, що директора держкомпанії «Спецоборонмаш» Дениса Сердюка викрали та катували двоє керівників «Укроборонпрому».

Про це повідомляється на сторінці бюро.

Заступник генерального директора «Укроборонпрому» Роман Забарчук і начальник управління високоточної зброї концерну Андрій Артюшенко вимагали від Сердюка інформацію про те, яким військовим підрозділам його компанія передала врятовані під час російського ракетно-бомбового удару ракети й комплектуючі до ракетних комплексів «Скіф», «Корсар», «Вільха», «Нептун» та інформацію про місцеперебування ключових співробітників «Спецоборонмашу» і КБ «Луч».

Забарчук і Артюшенко також заявили Сердюку, що його викрадення «санкціонував» гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

КБ «Луч» звернулося до Володимира Зеленського та керівників силових органів з проханням «терміново усунути російських агентів від управління ДК «Укроборонпром» і забезпечити керівникам та ключовим співробітникам військово-промислового комплексу України охорону».

У бюро стверджують, що Забарчук нібито особисто підтверджував, що його родич працює в уряді рф, а Артюшенко за часів Януковича очолював одне з управлінь ЗСУ та сприяв розвалу армії.