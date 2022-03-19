Генштаб ЗСУ: Війська рф втратили вбитими вже 14 400 осіб

Станом на 19 березня війська росії у війні проти України втратили вбитими 14 400 осіб і тисячі одиниць техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці: 466 танків, 1 470 бронемашин, 213 артилерійських систем, 72 РСЗВ, 44 ППО, 914 одиниць автотехніки, 60 цистерн з ПММ, 11 одиниць спецтехніки, 3 кораблі/катери, 17 БПЛА, 95 літаків і 115 гелікоптерів.

Також вчора росіяни втратили російського генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева, який був командувачем 8 загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил.