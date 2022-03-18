Глава МЗС Дмитро Кулеба: Україна та США ще минулого року змусили європейців підготувати санкції проти росії

Україна та США ще наприкінці минулого року змусили європейські країни готувати санкції проти росії — тому 24 лютого, коли почалась війна, ЄС був готовий.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтервʼю «Українській правді», яке оприлюднили 18 березня.

«І тому, коли настав трагічний день 24 числа, вони були готові. Якщо пам’ятаєте, то ще в листопаді минулого року я сказав, що нам потрібен трирівневий комплексний пакет стримування росії. І одним із рівнів були санкції. Тобто завдяки тому, що ми почали цю роботу заздалегідь, станом на 24 число нам вже не треба було нічого розробляти. І в них не було вже більше аргументу: «Ну, почекайте, у нас процедури, нам треба подумати, порадитися». Воно вже все лежало на столі. І перші санкції полетіли, у принципі, в автоматичному режимі», — заявив Кулеба.