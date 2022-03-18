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Генштаб оприлюднив втрати росії у війні з Україною

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Генеральний штаб України оприлюднив втрати росії з моменту початку війни 24 лютого станом на 18 березня:

  • особовий склад — 14 200 людей;
  • танки — 450 одиниць;
  • бойові броньовані машини — 1 448;
  • артилерійські системи — 205;
  • реактивні системи залпового вогню — 72;
  • засоби протиповітряної оборони — 43;
  • літаки — 93;
  • гелікоптери — 112;
  • автомобільна техніка — 879;
  • кораблі та катери — 3;
  • цистерни з паливом — 60;
  • дрони — 11;
  • спеціальна техніка — 11.

Дані ще уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.