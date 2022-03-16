Генштаб: Втрати росії у війні проти України наближаються до 14 тисяч військових

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні втрати російської армії після 20 днів війни проти України.
Дані оприлюднені на сторінці Генштабу.
- особовий склад — 13 800 людей;
- танки — 430 одиниць;
- бойові броньовані машини — 1 375;
- артилерійські системи — 190;
- реактивні системи залпового вогню — 70;
- засоби протиповітряної оборони — 43;
- літаки — 84;
- гелікоптери — 108;
- автомобільна техніка — 819;
- кораблі та катери — 3;
- цистерни з паливом — 60;
- дрони — 11;
- спеціальна техніка — 10.