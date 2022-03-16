Новини

Генштаб: Втрати росії у війні проти України наближаються до 14 тисяч військових

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил оприлюднив орієнтовні втрати російської армії після 20 днів війни проти України.

Дані оприлюднені на сторінці Генштабу.

  • особовий склад — 13 800 людей;
  • танки — 430 одиниць;
  • бойові броньовані машини — 1 375;
  • артилерійські системи — 190;
  • реактивні системи залпового вогню — 70;
  • засоби протиповітряної оборони — 43;
  • літаки — 84;
  • гелікоптери — 108;
  • автомобільна техніка — 819;
  • кораблі та катери — 3;
  • цистерни з паливом — 60;
  • дрони — 11;
  • спеціальна техніка — 10.