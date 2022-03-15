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Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій проти росії

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Європейський Союз схвалив четвертий пакет санкцій проти росії за війну в Україні. Там зазначили, що нові обмеження суттєво вплинуть на здатність рф продовжувати агресію та завдаватимуть додаткового економічного тиску.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Проти росії ввели такі санкції:

  • повна заборона на будь-які операції з деякими російськими держпідприємствами у військово-промисловому комплексі рф;
  • заборона на імпорт сталевих виробів;
  • заборона на інвестиції в енергетичний сектор росії, крім цивільної ядерної енергетики;
  • заборона на експорт товарів розкоші;
  • розширено перелік фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції. Туди потрапили російські олігархи, пропагандисти, а також компанії, які підтримують вторгнення;
  • заборона рейтинговим агентствам ЄС присвоювати будь-які рейтинги росії та її компаніям, що суттєво обмежить доступ рф до фінансового ринку ЄС.

Крім цього, ЄС теж вирішив скасувати у Росії статус найбільшого сприяння торгівлі.