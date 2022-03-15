CNN: росія попросила у Китаю фінансову і технічну підтримку, зокрема військове харчування

На тлі війни проти України росія попросила у Китаю фінансову і технічну підтримку, а також військове харчування.

Про це пише CNN із посиланням на джерела.

Запит пов’язаний зі складнощами рф на фронтах. Яку саме техпідтримку хоче отримати рф — наразі не повідомляють. Однак відомо, що росія просить військові продуктові набори. В Україні армія рф має значні проблеми із харчуванням, тому постійно вдається до мародерства.

CNN пише, що Китай може задовольнити запит рф на харчування, не наражаючи себе на конфронтацію із Заходом.

Видання Financial Times із посиланням на джерела серед дипломатів писало, що США сповістили своїх європейських союзників про готовність Китаю надати військову допомогу росії у війні проти України.

Водночас джерела видання в Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію, додавши, що «Штати уважно стежать за цією ситуацією».