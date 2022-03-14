FT: США сповістили союзників про готовність Китаю надати росії військову допомогу

Видання Financial Times з посиланням на джерела у дипломатичних колах пише, що США сповістили своїх європейських союзників про готовність Китаю надати військову допомогу Росії у війні проти України.

Разом з тим джерела видання у Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію, додавши, що «уважно стежать за цією ситуацією».

Напередодні Financial Times повідомило, що Росія попросила Китай про військову та економічну допомогу на тлі війни з Україною. При цьому посольство Китаю у США спростувало цю інформацію.