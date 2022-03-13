Росія влаштовує геноцид у Маріуполі: жителі міста розповіли, як живуть під постійними обстрілами

Жителі Маріуполя розповіли «Бабелю», як живе місто під постійними обстрілами з боку російських військ.

«З 2 березня Маріуполь повністю відрізаний від усього. Немає звʼязку, води, світла, газу. Немає продуктів та підвозу води. Люди готують їжу на вогні, ходять на річку під обстрілами, щоб набрати воду. У підвалах помирають діти, тому що немає можливості приготувати їм їжу»

Жителі розповідають, що Маріуполь обстрілюють з усіх боків і виїхати з міста просто неможливо.

«За 14 днів місто зруйноване настільки, що Донецьк і всі ці території не постраждали так за 8 років конфлікту з росією».

Також вони зазначають, що слова росіян про обстріл лише військових обʼєктів — це брехня. Жителі на власні очі бачать, як російські військові бомблять житлові будинки.

«З вікна я бачила, як вибухнула міна у 14-поверхівці, як горять квартири в сусідньому будинку, як пʼятиповерхівку наскрізь пробиває снаряд і осколки залітають в паркінг, а наступного дня у будинку злітає два балкони»