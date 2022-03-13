В Іраку біля американського консульства впали ракети. Імовірно, їх запустили з Ірану

На півночі Іраку місто Ербіль (столиця курдського регіону) рано вранці 13 березня обстріляли ракетами. Про це повідомляє Al Arabia.

Ракети впали неподалік консульства США та аеропорту. Після ракетного обстрілу в місті сталася серія вибухів. Повідомлень про жертв як серед цивільних, так і серед американських військових, не надходило. Снаряди, які використали в атаці, належать іранським ракетам Fateh-110.

Поки що неясно, хто випустив ракети. Останніми днями Іран пригрозив помститися за загибель двох офіцерів «Корпуса вартових ісламської революції» (КСІР) внаслідок ймовірного ізраїльського авіаудару в Сирії, що стався минулого тижня.