Повітряні сили ЗСУ: Росія вдалася до провокації, обстрілявши населені пункти в Білорусі

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що Росія обстріляла населені пункти в Білорусі нібито з території України.

Про це повідомляється на сторінці командування.

Авіаударів зазнали населені пункти Копані, Бухличі та Верхній Теребежів. За даними командування, російські літаки вилетіли з аеродрому в Дубровиці (білорусь), зайшли на територію України, розвернулися над українськими селами Городичі та Тумені і завдали ударів по білоруській території.

Пізніше білоруське видання tut.by повідомило, що жителі Копані спростували авіаудар. Білоруський Telegram-канал «Беларускі Гаюн», який відстежує військову активність, пояснив, що в білорусі є село Дубровиця, проте в ньому немає аеродрому, звідки, за інформацією ЗСУ, вилетів російський літак для авіаудару по білорусі. Найближчий до нього аеродром знаходиться за 11 км і він не пристосований для винищувачів.

Попри це видання Наша Ніва повідомило, що жителі Столинського району чули деякі вибухи у районі кордону з Україною, у бік села Бухличі. Також вони зазначають, що неодноразово чули звуки літака. Один із жителів розповів, що літаки вилітають у бік України з аеропорту в Барановичах, а потім вертаються.