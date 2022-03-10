Загинув колишній народний депутат Євген Дейдей

Загинув колишній народний депутат VIII скликання від партії «Народний фронт» Євген Дейдей. Про це у четвер, 10 березня, повідомила його дружина Дарина.

«Ти ж присягався бути зі мною до кінця життя. Я не знаю, що робити тепер. Не знаю, як мені тепер жити. Я знаю тільки те, що я любитиму тебе до моєї смерті і назавжди залишуся твоєю дружиною», — написала Дарина Дейдей.

Обставини смерті поки невідомі.

Євгену Дейдею було 34 роки. Свого часу він був сотником Майдану, а також куратором полку поліції «Київ-1».