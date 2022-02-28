Перемовини між делегаціями України та Росії завершилися

На україно-білоруському кордоні завершився перший раунд перемовин між Україною та Росією.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами жодних конкретних результатів сторони поки що не досягли, визначено лише низку пріоритетних тем. Ухвалено рішення негайно повернутися на додаткові консультації до столиць держав. Після чого найближчим часом має відбутися другий раунд. Представник російської сторони заявив, що «наступний раунд переговорів пройде на польсько-білоруському кордоні».

Пізніше Подоляк додав, що переговори вже проходять без будь-яких обовʼязкових ультиматумів. Попри це, за його словами, російська сторона все ще «вкрай необʼєктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси».