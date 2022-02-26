Україна не відключатиме громадянам звʼязок — оператори працюють у надзвичайному режимі

Генеральний штаб ЗСУ запевнив, що в України немає планів відключати громадян від мобільного звʼязку та інтернету.

Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги, а системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.

«Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Насамперед це повʼязано із тим, що мережі перенавантажені», — ідеться в повідомленні.

Фахівці просять не телефонувати без гострої потреби — краще обмінюватися повідомленнями.