Зеленський: Російська армія вдається до підлої тактики, обстрілюючи житлові квартали

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові успішно відповіли на російські атаки протягом минулої ночі.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент підкреслив, що російська армія вдається до підлої тактики, обстрілюючи критичну інфраструктуру та житлові квартали міст.

Також він зазначив, що український народ довів своє право на членство в Євросоюзі, про що він говорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він закликав їх заявити про право України на членство в ЄС.

Крім того, Зеленський заявив, що Україні вдалося переконати майже всі європейські країни у необхідності відключити Росію від системи платежів SWIFT. «Розраховую на мужність Німеччини та Угорщини», — додав Зеленський, назвавши країни, які виступають проти цього рішення.

Зеленський також оголосив, що присвоїв звання Героя України саперу Віталію Скакуну, який загинув, підірвавши Генічеський міст.

Президент вкотре закликав іноземців прибувати до України та допомогти відбити російську агресію. Також Зеленський знову попросив жителів Росії тиснути на власний уряд, щоб закінчити війну.