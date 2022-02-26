МОЗ: З початку російського вторгнення загинули 198 мирних жителів України, серед них — 3 дитини

Унаслідок військової агресії Росії загинули 198 мирних жителів України.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Серед загиблих — 3 дитини; 1 115 людей поранені, зокрема 33 дитини. Міністр додав, що займається пошуками бронежилетів для медиків. «Через дії російських терористів, які свідомо обстрілюють машини швидкої, ми вимушені робити й це», — пояснив він.

За словами Ляшка, медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить усе можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне. «Навіть якщо це питання не війни, а наприклад, COVID-19, який теж ніде не зник, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти нам не заважали, ми намагаємось оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляємося з перевізниками, забезпечуємо логістику, аби кожен пацієнт отримав допомогу, бо ми єдині й так має бути!» — додав він.