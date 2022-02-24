Українська армія обстріляла російський десант у Гостомелі та взяла аеропорт під контроль

У Гостомелі (Київська область), де російські окупанти намагаються захопити аеродром, точиться бій. Злітну смугу, де висадився десант РФ, обстріляли з артилерії.

Про це повідомляє у Facebook спікер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.

За його словами, ЗСУ знищили більшу частину взводу росіян.

«Нелегкий день. У Гостомелі зараз знаходиться до одного батальйону адічалих (прилетіла штурмова авіація, також 34 вертольоти, з них ми точно збили три, за іншими даними — пʼять). Ми забрали прапор і відійшли з мінімальними втратами, коли закінчилися ПЗРК і БК для З/У», — написав він.

Артилерія та винищувачі обстріляли базу та злітну смугу по російському десанту.

«На цю мить ударна міць бригади стримує ворога в іншому місці, тому по вертольотах відпрацювали мінімальними силами. Переважно лютували звичайні українські строковики з батальйону забезпечення. Недаремно підготували їх у кращих традиціях Гостомеля. За моїми підрахунками, у бою знищили більше ніж взвод росіян», — написав Старський.

Парламент пізніше додав, що аеропорт в Гостомелі повністю відбили.