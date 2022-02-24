Британія запроваджує нові санкції проти Росії за вторгнення в Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нові санкції проти Росії. Зокрема, країна повністю заморозить активи другого за величиною російського банку — ВТБ.
Про це пише The Guardian.
Він також зазначив, що російські банки будуть відключені від британської фінансової системи. Російським державним і приватним компаніям заборонять заробляти гроші у Великій Британії.
Також санкції накладуть і на компанію «Аэрофлот». Крім цього, Британія обмежить кількість коштів, які росіяни можуть тримати на рахунках у британських банках. Також будуть заморожені активи понад 100 фізичних і юридичних осіб.
Велика Британія запровадить жорсткий експортний контроль і заборонить експорт в Росію товарів подвійного призначення.
- 24 лютого близько четвертої ранку Росія почала вторгнення в Україну. Спочатку вона здійснила ракетні удари по військових базах і аеродромах, а потім пішла в сухопутний наступ.