Зеленський розповів про блокування російського десанту в Гостомелі. Військові отримали наказ на знищення

Президент Володимир Зеленський розповів про блокування російського десанту в Гостомелі. Він також зазначив, що найбільш складними є Харківський напрямок і південь України.

Про це він повідомив на брифінгу 24 лютого.

«Ворожий десант у Гостомелі блокують, війська отримали наказ на знищення», — заявив Зеленський.

За його словами, військові отримали наказ знищити десантну групу російської армії.

Найбільш складними є Харківський напрямок і південь України. Зокрема, російська армія тисне з боку Криму і прямує до Мелітополя.

На півночі російські військові тиснуть у Чернігівській області, але їх стримують.

«Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено у прямому ефірі на очах усього світу», — зазначив Зеленський.

Він також закликав ЄС запровадити жорсткі санкції проти Росії та надати Україні допомогу, інакше «завтра війна постукає у ваші двері».