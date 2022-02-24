Uber припинив роботу в Україні, Bolt та Uklon продовжують працювати

Сервіс компанії Uber перестав працювати в Україні, водночас застосунки Bolt та Uklon продовжують працювати.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Наразі поїздки з Uber у цьому регіоні недоступні», — йдеться в повідомленні для пасажирів у Києві, у Львові застосунок показує, що немає доступних поїздок.

У Харкові та Одесі теж висвічується повідомлення про те, що поїздки в регіоні недоступні.

У компанії кажуть, що «у звʼязку зі зростанням геополітичної напруженості та останніми подіями вони вирішили тимчасово призупинити роботу програми».

«Безпека всіх користувачів застосунків є нашим головним пріоритетом. Ми продовжуємо стежити за обставинами та сподіваємось, що це тимчасова ситуація», — заявили у пресслужбі компанії.

Сервіси таксі Bolt і Uklon продовжують працювати.