НБУ розповів про обмеження на період воєнного стану: зафіксував курс і обмежив зняття готівки

У Національному банку видали постанову про роботу фінансової системи на період воєнного стану. Зокрема, в Україні зафіксують курс валют та обмежать зняття готівки.

Про це у своєму Facebook написав очільник НБУ Кирило Шевченко.

«Банківська система продовжує працювати. Ми вживаємо заходів для збереження стабільності та максимального забезпечення діяльності Збройних сил України та роботи об’єктів критичної інфраструктури», — зазначив він.

Під час воєнного стану НБУ обмежив зняття готівки до 100 тисяч гривень на день. Що стосується іноземної валюти, то її видачу в готівці заборонили повністю. Водночас безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень.

Також НБУ зафіксував курс валют, який вказаний станом на 24 лютого. Крім цього, було повністю призупинено роботу валютного ринку України, крім продажу іноземної валюти. Транскордонні платежі повністю заборонили.

Українським банкам, зокрема, заборонили здійснювати операції за рахунками російських резидентів.