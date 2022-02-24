ДСНС: У Луцьку підірвана телевежа, у низці областей пожежі на військових обʼєктах

Російська армія обстріляла низку обʼєктів інфраструктури в містах по всій території України.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Так, обстрілів зазнали аеродроми в Луцьку і Хмельницькому. Також у Луцьку підірвано телевежу й обстріляно пожежну частину. У Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Житомирській та Івано-Франківській областях — пожежі поряд із військовими обʼєктами.

У Маріуполі сталася пожежа в 7 приватних будинках, у Ніжині 6 людей опинилися під завалами внаслідок обстрілу аеродрому.