Прем’єр Британії анонсував скасування усіх коронавірусних обмежень в Англії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував скасування всіх коронавірусних обмежень в Англії. У Північній Ірландії, Вельсі та Шотландії карантинні правила встановлюють самостійно.
Про це пише Reuters.
«Ми скасуємо всі внутрішні обмеження, що залишилися в законі. Із цього четверга, 24 лютого, ми скасуємо законну вимогу щодо самоізоляції після позитивного тесту», — заявив Джонсон.
За його словами, карантинні обмеження шкодять економіці країни, спільноті та психічному благополуччю. Тому варто навчитися жити з цим вірусом.
Також Джонсон зазначив, що з 1 квітня будуть скасовані безкоштовні тести на коронавірус. Водночас вони залишаться такими для груп ризику.
- Велика Британія з 11 лютого скасувала карантин для нещеплених туристів. Тепер іноземці, які не пройшли повний курс вакцинації, не щеплені взагалі або вакциновані препаратом, що не отримав схвалення Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ), повинні зробити ПЛР-тест перед виїздом, а також після прибуття до Британії.