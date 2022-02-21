Прем’єр Британії анонсував скасування усіх коронавірусних обмежень в Англії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував скасування всіх коронавірусних обмежень в Англії. У Північній Ірландії, Вельсі та Шотландії карантинні правила встановлюють самостійно.

Про це пише Reuters.

«Ми скасуємо всі внутрішні обмеження, що залишилися в законі. Із цього четверга, 24 лютого, ми скасуємо законну вимогу щодо самоізоляції після позитивного тесту», — заявив Джонсон.

За його словами, карантинні обмеження шкодять економіці країни, спільноті та психічному благополуччю. Тому варто навчитися жити з цим вірусом.

Також Джонсон зазначив, що з 1 квітня будуть скасовані безкоштовні тести на коронавірус. Водночас вони залишаться такими для груп ризику.