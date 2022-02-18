У водах Атлантики загорілося судно, яке перевозить 4 тисячі люксових автівок Porsche, Bentley та Volkswage

У водах Атлантичного океану загорілося судно Felicity Ace, яке перевозить люксові автівки Porsche, Bentley та Volkswage. Корабель прямував з Німеччини до США.

Про це повідомляють Associated Press та СNN.

Португалькі прикордонники евакуювали увесь екіпаж корабля (22 людини), а судно залишилось дрейфувати поблизу Азорських островів.

Пожежа почалася в трюмі судна і перекинулася на верхні палуби. Наразі невідомо, що стало причиною займання і якої шкоди завдав вогонь.

Компанії Porsche та Volkswagen встановлюють масштаб проблеми та уже контактують з дилерами, аби попередити клієнтів про проблему.